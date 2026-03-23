Agrigento

Picchia la compagna e la manda in ospedale, denunciato operaio 

La donna ha riportato traumi sparsi e, dopo essere riuscita a scappare, è stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio

Pubblicato 36 secondi fa
Da Redazione

Un operaio trentenne agrigentino è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, secondo quanto ricostruito, al culmine di una lite domestica si sarebbe scagliato contro la compagna, una trentacinquenne agrigentina.

La donna ha riportato traumi sparsi e, dopo essere riuscita a scappare, è stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio. La lite è avvenuta in un’abitazione del centro storico di Agrigento. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno identificato e denunciato l’autore dell’aggressione. 

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