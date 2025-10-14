Agrigento

Pioggia e forti raffiche di vento, ancora allerta meteo in Sicilia

Su tutta l'isola, per la giornata di domani, è prevista allerta gialla

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani. Su tutta la Sicilia, per la giornata di domani, è prevista allerta gialla. “Dal mattino di domani e per le successive 24-36 ore – si legge nell’avviso – si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”

