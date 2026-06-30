Agrigento

Autorizzazione allo scarico mancante, sequestrato chiosco a San Leone

I sigilli sono scattati nel pomeriggio su ordine della Procura della Repubblica di Agrigento

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Non avrebbe ricevuto la dovuta autorizzazione allo scarico dei reflui prodotti, per questo nel pomeriggio di oggi sono scattati i sigilli ad un noto locale sulla spiaggia di San Leone.

A notificare il provvedimento di sequestro preventivo disposto dalla Procura di Agrigento è stata la Polizia locale di Agrigento. La contestazione è la violazione al codice ambientale.

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