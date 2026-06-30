Sciacca, si è allontanato da casa facendo perdere le sue tracce: si cerca Alessio Gallotto

Sono ore di apprensione a Sciacca per la scomparsa di Alessio Gallotto, 34 anni. Da diverse ore non si hanno più notizie del giovane e i familiari, allarmati dall’assenza ingiustificata, hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine. Il giovane si sarebbe allontanato da casa con una moto 125.

Avviate le ricerche alla ricerca del giovane; la Protezione civile comunale e le associazioni di volontariato di protezione civile, stanno monitorando aree urbane e periferiche, zone rurali, tratti costieri e altri luoghi, coordinandosi costantemente con le autorità per condividere ogni elemento utile. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Sciacca hanno convocato i familiari per raccogliere elementi utili sulle abitudini, sugli ultimi contatti e su eventuali segnali che possano chiarire le circostanze della scomparsa.

Al momento non sono stati resi noti altri dettagli; chiunque lo abbia incontrato può avvisare le forze dell’ordine.