La crisi idrica mette in ginocchio le aziende zootecniche: incontro tra allevatori, Coldiretti e Comune

Una sala partecipata e un clima di forte preoccupazione hanno caratterizzato l’assemblea svoltasi oggi presso il Comune di Cammarata, dove allevatori, Amministratori , la Coldiretti ed i vertici del Consorzio di Bonifica si sono confrontati sulla grave emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio le aziende zootecniche del territorio.

All’incontro hanno partecipato numerosi allevatori, il direttore del Consorzio di Bonifica, dott. Guarino,il Presidente della Coldiretti dott Mazzola, il Commissario Straordinario del Consorzio, dott. Baldassare Giarracuto, il rappresentante di Scivolandia, architetto Vinti, il sindaco Giuseppe Mangiapane, gli assessori Russotto e Carità, il vicesindaco Maggio, i consiglieri comunali De Maria Tomasino e Viola.

Gli allevatori hanno descritto una situazione ormai al limite della sostenibilità: la scarsa erogazione dell’acqua sta compromettendo il lavoro quotidiano delle aziende, con pesanti ripercussioni sulla gestione degli allevamenti e sul benessere degli animali. Un’emergenza che, se non affrontata con interventi immediati, rischia di aggravarsi ulteriormente.

Durante il confronto sono state analizzate le cause dei recenti rallentamenti nella distribuzione idrica, riconducibili a fattori strutturali e a disservizi concomitanti come l’inadeguatezza della rete per via di condotte usurate e sottodimensionate rispetto all’attuale fabbisogno delle aziende.

Si chiede un incremento del flusso idrico a 17 litri al secondo, un volume superiore alla media registrata negli ultimi decenni. Supporto settimanale della Protezione Civile per integrare l’approvvigionamento idrico delle aziende per tutto il periodo estivo.Parallelamente alle misure d’urgenza, prosegue l’iter di progettazione per il rifacimento strutturale della condotta. L’intervento prevede la sostituzione integrale dei tratti deteriorati con nuove tubazioni dal diametro idoneo a sostenere il carico dei consumi attuali.

L’incontro si è concluso con l’impegno di mantenere un dialogo costante tra istituzioni, Coldiretti, Consorzio di Bonifica e operatori del settore, nella consapevolezza che solo attraverso una collaborazione concreta sarà possibile individuare soluzioni efficaci per superare l’emergenza idrica che interessa il territorio.