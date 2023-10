Polizia stradale, controlli sul trasporto merci e passeggeri: elevate sanzioni

Sono in corso i controlli della Polizia Stradale finalizzati alla verifica delle norme previste per il trasporto delle merci e dei passeggeri, con particolare riguardo agli autotrasportatori, agli autobus e ai veicoli a noleggio con conducente. Nel servizio, effettuato dalla Polizia Stradale di Agrigento, diretta dal vicequestore Andrea Morreale, sono state impiegate quattro pattuglie che hanno proceduto con le verifiche sul rispetto delle normative riguardanti i documenti relativi ai veicoli, il rispetto della velocità, i tempi di guida e di riposo, le impostazioni del tachigrafo. Su dieci veicoli fermati sette erano trasporto merci, tre trasporto persone; sono stati sette i veicoli sanzioni per un totale di circa 1000 euro; inoltre sono stati decurtati dieci punti della patente di guida.