Porto Empedocle, inaugurato nuovo padiglione sanitario

Questa mattina presso l’Hotspot di Porto Empedocle sito in c.da Kaos, il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, i Responsabili della Croce Rossa Italiana–Comitato Provinciale di Agrigento, in qualità di ente gestore della struttura di primissima accoglienza, e i Soci e il Presidente dell’Associazione “Paolo Palmisano”, hanno inaugurato il nuovo padiglione sanitario. I componenti dell’Associazione “Paolo Palmisano” hanno anche donato attrezzatura salva vita come il defibrillatore, strumento indispensabile nei casi di arresto cardiaco.