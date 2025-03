Poste italiane, in crescita la quota rosa negli sportelli dell’agrigentino

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina dedicata disponibile presso i due sportelli filatelici presenti negli uffici postali di Agrigento Centro e Sciacca. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, regalando la colorata cartolina a una persona cara o spedendo un messaggio a un destinatario.

In occasione dell’8 marzo, il prodotto filatelico conferma l’attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario quale quello della parità di genere. In Sicilia la presenza femminile nelle sedi aziendali è in costante aumento, come in provincia di Agrigento dove sono oltre 200 le donne a lavoro nelle sedi del territorio, e un importante contributo è dato dalla quota femminile in 20 ruoli di responsabilità.

Numeri in crescita in particolare nel comparto degli uffici postali dell’Agrigentino, con la presenza di 170 donne nei diversi ruoli, di cui fanno parte 18 direttrici alla guida di sedi del territorio. Dati che lasciano ben sperare, se si guarda ai ruoli di front end e in particolare a quello delle consulenti finanziarie dell’Agrigentino. Esemplare è il caso dell’ufficio postale di Lampedusa, dove la sportelleria è totalmente composta da donne, tre operatrici punto di riferimento per l’intera isola e la comunità.

Anche il settore del recapito vede la partecipazione del mondo femminile in provincia di Agrigento, specie per un comparto che storicamente è stato appannaggio dei colleghi uomini. Ne è un esempio il contributo delle 12 donne in servizio, tra portalettere e figure di staff, presso il centro distribuzione cittadino di San Benedetto.

I numeri dell’Agrigentino sono in linea con l’attenzione e i risultati dell’azienda verso il tema della parità di genere. Anche nel 2025, per il sesto anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane. La certificazione si aggiunge a una serie di importanti riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per le sue politiche di sostenibilità e responsabilità sociale. Tra queste, le certificazioni ISO 30415:2021 per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione e ISO 37301:2021 per la gestione della compliance.