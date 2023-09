Prefetto Agrigento nominato bersagliere onorario

Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, è stato nominato “bersagliere onorario”. Stamani, a Cosenza, il colonnello dell’Esercito Francesco Ferrara che ha lavorato in stretto contatto con il prefetto Romano gli ha consegnato il diploma e il cappello piumato, il classico moretto da bersagliere. Il riconoscimento è stato conferito per i tre anni di impegno e sacrificio dell’attuale prefetto di Agrigento nella cosiddetta “Terra dei fuochi”. Romano era stato incaricato del contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania, lo scorso maggio, nel momento in cui ha passato il testimone per assumere la carica di prefetto di Agrigento, ha parlato di roghi dei rifiuti passati da più di 2mila l’anno a circa mille, di un aumento di quasi il 50% di aziende sequestrate e di un +30% di denunce. Riconoscendogli meriti altissimi, il colonnello dell’Esercito Francesco Ferrara gli ha conferito il riconoscimento.