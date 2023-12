Prefettura e Farm Cultural Park siglano intesa per migliorare accoglienza dei migranti 

Il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, e la Fondazione Farm Cultural Park, hanno sottoscritto oggi presso la sede del Palazzo di Governo, un protocollo d’intesa per la collaborazione in materia di accoglienza dei migranti.L’accordo, che ha una durata di due anni, prevede la realizzazione di iniziative creative e culturali per migliorare gli ambienti di accoglienza dei migranti nel territorio di Agrigento, con particolare riferimento al nuovo Hotspot di Porto Empedocle e agli uffici destinati allo Sportello unico immigrazione della Prefettura.

Nell’ambito della nascente collaborazione, è previsto che la Fondazione Farm Cultural Park, che ha sede a Favara, si impegna a fornire gratuitamente competenze, risorse umane e materiali per la realizzazione dei progetti e azioni creative e culturali, mentre l’Ufficio Territoriale del Governo si impegna a fornire il supporto istituzionale necessario per agevolare la realizzazione dei progetti, nonché a facilitare il coordinamento tra le parti interessate.

“L’accordo sottoscritto oggi è un passo importante per migliorare l’accoglienza dei migranti nel territorio di Agrigento”, ha dichiarato il prefetto Romano. “La collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio è fondamentale per garantire ai migranti un’accoglienza dignitosa e inclusiva”.”Siamo felici di poter collaborare con la Prefettura per migliorare l’accoglienza dei migranti”, hanno dichiarato i rappresentanti della Fondazione Farm Cultural Park. “La cultura è un potente strumento di inclusione e integrazione, e siamo convinti che possa contribuire a rendere il processo di accoglienza dei migranti più sereno e positivo”.

Tra le iniziative previste dal protocollo d’intesa, figurano: la realizzazione di percorsi di orientamento e accompagnamento per i migranti, attraverso attività culturali e creative; l’organizzazione di eventi e iniziative di intrattenimento per i migranti, al fine di favorire il loro inserimento sociale; la promozione di attività di sensibilizzazione e informazione sul tema dell’immigrazione, rivolte alla cittadinanza.