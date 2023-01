Premio Buttita, si lavora all’edizione 2023: ecco come partecipare

Il Centro artistico, culturale, editoriale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, indìce il Premio di Arte e Cultura Siciliana dedicato al grande poeta siciliano IGNAZIO BUTTITTA, che quest’anno giunge alla XXIV edizione.

Il Premio si articola nelle seguenti sezioni:

Poesia in lingua siciliana: Possono partecipare poeti residenti nel territorio europeo. Si possono inviare non più di due composizioni. La poesia non potrà superare i settanta versi dattiloscritti.

Cuntu – Racconto in lingua sicliana: Il Racconto o Cuntu, il lingua siciliana, dovrà essere inedito e non dovrà assolutamente superare le tre cartelle dattiloscritte.

Libri editi di poesia e narrativa: I libri, editi nell’ultimo quinquennio, devono essere in lingua siciliana o italiano e parteciperanno a sezioni differenti. La Narrativa deve avere come argomento e debbono essere attinenti a temi di storia, tradizione e cultura siciliana.

Saggi: I libri saggio dovranno avere come argomento temi inerenti la cultura siciliana.

Il Centro “Renato Guttuso” prevede anche una “Sezione Giovani” per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, che possono partecipare singolarmente o con elaborati di gruppo. Possono partecipare indifferentemente con poesie, prose o quant’altro sempre con le limitazioni e con le stesse modalità delle altre sezioni del Premio. Gli elaborati e i libri devono pervenire al comitato organizzatore tramite l’Istituto scolastico d’appartenenza, che procederà a inviare un massimo di cinque opere dopo una autonoma selezione interna

I concorrenti delle varie sezioni del Premio devono inviare i plichi con gli elaborati al CENTRO CULTURALE RENATO GUTTUSO, VIA Kennedy, 29 92026 Favara (AG), specificando POSTA1. Gli elaborati dovranno pervenire al Comitato organizzatore entro il 15 marzo 2023. La Cerimonia di consegna dei premi ai vincitori avverrà presumibilmente il 25 giugno 2022. Non è prevista quota di partecipazione. Ai primi tre vincitori di ogni sezione verrà consegnata una artistica targa. Il regolamento completo e ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo email centroguttusofavara@gmail.com