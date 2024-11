Premio Dona Maiora, tutti i riconoscimenti

Il Premio “Dona Maiora”, nato dall’iniziativa della sezione UNUCI di Agrigento nel 2022, è un riconoscimento dedicato ai valorosi uomini e donne delle Forze Armate e dell’Ordine. Ispirato alle antiche ricompense romane per i soldati meritevoli, il Premio celebra il coraggio, la dedizione e il senso di responsabilità di chi, ogni giorno, si adopera per la sicurezza e il benessere della collettività, con coraggio e senso del dovere.

La terza edizione non solo mantiene viva questa tradizione, ma vuole anche rendere omaggio ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, esaltando quei valori di legalità e impegno che rendono ogni comunità più forte e unita. Tra i premiati del 2024 si annoverano nomi di caratura nazionale, protagonisti di operazioni eccezionali e atti di profondo altruismo, riconoscendo sia gli eroi della nostra provincia che coloro che si sono distinti a livello nazionale.

“Il Premio Dona Maiora – ha detto Carmelo Fenech, presidente UNUCI – quest’anno più che mai, vuole essere un faro che illumina i valori più alti della nostra società: il senso del dovere, la dedizione e il coraggio. Questi uomini e donne, custodi del nostro vivere quotidiano, ci mostrano che, anche di fronte ai pericoli più oscuri, c’è sempre una luce. Una luce che brilla, non solo nelle medaglie d’argento che oggi ricevono, ma soprattutto nei cuori di chi sa essere sempre al servizio degli altri”.

La cerimonia di conferimento si terrà il 15 novembre, alle 10,30, presso l’Auditorium dell’Istituto Nicolò Gallo di Agrigento. Saranno presenti autorità civili, militari e figure di rilievo del mondo educativo. La cerimonia sarà un momento di grande prestigio, durante il quale verranno premiati gli uomini e le donne appartenenti alle forze dell’ordine e ai corpi armati e non, dello Stato, ma anche gli studenti che hanno partecipato al concorso collegato al Premio Dona Maiora 2024. Presentano la manifestazione i giornalisti Davide Sardo e Giovanna Neri.

Ecco l’elenco dettagliato svelato oggi a Casa Sanfilippo durante la conferenza stampa alla presenza del Prefetto Filippo Romano, del presidente UNUCI Carmelo Fenech, del Questore e dei Comandanti delle Forze dell’Ordine, che hanno designato i premiati, e del Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta.

Vigili del Fuoco:

Direttore vice dirigente Lorenzo Capraro

Capo reparto Vincenzo Lorenzano

Capo Squadra Alberto Borgia

Capo Squadra Lorenzo Di Stefano

Vigile del fuoco esperto Giuseppe Cipolla

Vigile del fuoco esperto Vincenzo Natale

Vigile del fuoco esperto Salvatore Troisi

Vigile del fuoco esperto Giuseppe Spallino

Si sono distinti nella protezione e nella messa in sicurezza durante emergenze che hanno messo a rischio le loro vite. Questi eroi silenziosi, con spirito di sacrificio e coraggio, ci ricordano che ogni giorno, in prima linea, ci sono donne e uomini che non esitano a sacrificarsi per salvare vite umane.

Polizia Penitenziaria

Sovrintendente Calogero Spinelli

Assistente capo coordinatore Marcello Tufarulo

Assistente capo William Rizzo

Assistente Salvatore Gentiluomo

Agente scelto Angela Luca

Gli operatori della Polizia Penitenziaria hanno dimostrato eccezionale coraggio, gestendo una situazione di crisi nella Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Nonostante la violenza subita, sono riusciti a ristabilire l’ordine, affrontando un pericoloso scontro fisico. Hanno così garantito la sicurezza della struttura e della comunità carceraria, esempio straordinario di abnegazione e professionalità.

Polizia di Stato

Commissario Capo Dario Infurna

Ispettore Superiore Patrizia Lubrano

Ispettore Vincenzo Piacenti

Ispettore Pietro Nascé

Vice Ispettore Umberto Gelo

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento, sotto la guida del Commissario Infurna, ha dimostrato notevoli capacità nella gestione del fenomeno migratorio. Infurna e il suo team, composto dagli ispettori Lubrano, Piacenti, Nascé e Gelo, si sono distinti per competenza e dedizione, garantendo un’efficace organizzazione e continuità delle attività, a beneficio della comunità e delle istituzioni.

Guardia di Finanza

Luogotenente cariche speciali Pietro Sestito

Luogotenente cariche speciali Domenico Mirabile

Vice Brigadiere Calogero Ignazio Dimino

Gli uomini della Guardia di Finanza della tenenza di Sciacca sono stati protagonisti di un’importante operazione antimafia. Con l’operazione Porto Sicuro, hanno disarticolato una rete criminale che minacciava il territorio, arrestando sette affiliati e bloccando infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici per un valore di 19 milioni di euro. Con questa vittoria, hanno dimostrato come la giustizia sia una forza silenziosa e potente, capace di riportare speranza nella comunità.

Carabinieri

Luogotenente Carica Speciale Agostino Esposito

Il Luogotenente Agostino Esposito, esperto negoziatore del Nucleo Investigativo, ha gestito con tatto e fermezza un tentativo di triplice omicidio con sequestro di persona. In una situazione carica di tensione, Esposito è riuscito a convincere il responsabile a deporre le armi, evitando un’escalation tragica. Un esempio di sangue freddo e straordinaria capacità di dialogo, che ha salvato vite senza l’uso della forza.

Marina Militare

Sottotenente di vascello Roberto Spampinato

In servizio nella Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, ha mostrato dedizione e spirito di servizio, contribuendo alla salvaguardia della sicurezza marittima. Con determinazione e competenza, Spampinato ha affrontato situazioni critiche, rafforzando l’immagine e la fiducia della comunità verso la Marina.

Operazione Interforze “Terra dei Fuochi”

Prefetto Filippo Romano

Generale Corpo di Armata Giuseppenicola Tota

Un riconoscimento speciale va anche all’Operazione Interforze in Terra dei Fuochi (Campania, 2021-2023), mirata a contrastare i devastanti roghi di rifiuti. Questo premio simbolico va ai protagonisti di un’impresa straordinaria, che ha visto militari, forze dell’ordine e civili combattere fianco a fianco per difendere il territorio. A coordinare quest’operazione è stato il Prefetto Filippo Romano, sostenuto dal Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Nicola Tota, il quale ha guidato le forze operative dell’Esercito con profonda dedizione, e dai coraggiosi Carabinieri e militari della Guardia di Finanza e delle Capitanerie di Porto, la cui instancabile lotta ha portato alla riduzione significativa dei roghi, al sequestro di aziende e a un incremento esponenziale delle sanzioni.

Arma dei Carabinieri Campania

Colonnello Francesco Ferrara

Colonnello Luigi D’Altorio

Colonnello Elio Manes

Colonnello Giovanni Ventura

Maggiore Giovanni Spezie

Comandanti di reggimento i primi quattro e capocellula il quinto, incaricati di partecipare con i reparti alle loro dipendenze alle attività di contrasto al fenomeno dei roghi dei rifiuti in terra di Campania, hanno brillantemente diretto le operazioni sfruttando al massimo le capacità operative dei militari del raggruppamento Campania da essi diretti. Hanno contribuito in tal modo a pervenire a risultati di grande valore, riscuotendo il plauso delle autorità locali e delle comunità interessate e mantenendo alto il prestigio della Forza Armata di appartenenza. Mirabile esempio di elevato senso del dovere e di impegno intenso nella lotta all’inquinamento ambientale.

Premi Speciali alla Carriera e per Operazioni Nazionali

Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano

Recentemente nominato Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Generale Portolano riceve un premio alla carriera per l’impegno straordinario e la dedizione dimostrata nel servire il Paese. Nato ad Agrigento, ha sempre incarnato i valori di lealtà, sacrificio e amore per la patria, guidando con fermezza e passione le nostre Forze Armate. Fin dai primi incarichi ha rivelato elevate qualità professionali e un notevole spirito di leadership, distinguendosi come soldato e comandante esperto, capace e determinato. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di alta responsabilità in numerose missioni nazionali e internazionali, esprimendo doti non solo militari ma anche diplomatiche, che gli hanno valso prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo. La sua nomina a Capo di Stato Maggiore della Difesa rappresenta il coronamento di una carriera eccezionale, ed è motivo di grande orgoglio per la città di Agrigento, che lo annovera come primo concittadino a ricoprire questa carica.

Vincitori Concorso per le Scuole PREMIO DONA MAIORA 2024

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “AGRIGENTO CENTRO” – Plesso Pirandello

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof.ssa Rosetta Greco

Vince il TESTO scuole medie “UNA PIZZA IN AIUTO”

REFERENTE: prof.ssa Enzina Lombardo

Autori: Damiano Scifo, Francesco Rizzo e Carmelo Manto – Classe IIIA

STITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GARIBALDI” REALMONTE

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof.ssa Paola Catanzaro

Vince il VIDEO scuole medie “NELLE VOSTRE MANI….. LA SALVEZZA!”

REFERENTI: prof.ri M. Cucchiara, D. Mirabello, A. Roccaforte, K. Rondelli, R. Terrana

Autore: Classe IA

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “NICOLÒ GALLO” Agrigento

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof.ssa Giovanna Pisano

Vince il TESTO scuole superiori: “IL PESO DELL’UNIFORME”

REFERENTE: prof.ssa Laura Catalano

Autore IVH ENO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ODIERNA” Palma di Montechiaro

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof.ssa Annalia Todaro

Vince il VIDEO scuole superiori: “LE FORZE DELL’ORDINE: PRESIDIO DI LEGALITÀ”

Autore: VA

REFERENTI: prof.sse Lorella Nobile, Mariella Cantalupo