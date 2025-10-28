Prevenzione tumori, i dipendenti ASP si sottopongo agli screening

I dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento hanno deciso di dare il buon esempio sottoponendosi questa mattina, nella hall d’ingresso della sede della Direzione generale ASP, al triplice programma di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della mammella, del colon-retto e della cervice uterina. Rispondendo all’invito del Centro Gestionale Screening, diretto dalla dottoressa Angela Matina, gli impiegati hanno avuto l’opportunità di prendersi cura di sé stessi con un gesto semplice e, al contempo, prenotare i propri familiari ed esortare tutta la collettività a fare lo stesso.

Intanto l’ASP, nel comunicare che la campagna dei “sabati” dedicati allo screening gratuito in provincia sarà sospesa l’1 novembre, in coincidenza con la ricorrenza di tutti i santi, per riprendere regolarmente il prossimo 8 del mese, ha reso noti i dati di partecipazione dello scorso weekend. Presso le sedi degli ospedali di Agrigento, Sciacca, e Licata e presso i presidi territoriali di Agrigento e Canicattì, sono state eseguite 73 mammografie, consegnati una quarantina di kit per il colon-retto, e si sono presentate oltre 30 donne per sottoporsi a pap test / Hpv DNA test. Anche a Favara, in occasione di un open day organizzato domenica scorsa presso Villa Ambrosini, si è registrata una buona risposta con la consegna di 44 kit, la prenotazione di 26 mammografie e di 20 esami citologici.