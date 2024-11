Prime luci di Natale a Fontanelle, il nobile gesto di Russo Automobili

Prime luci di Natale nel quartiere di Fontanelle. L’imprenditore Ninni Russo ha impreziosito l’aiuola all’ingresso di Fontanelle con delle luminarie, un gesto fatto con amore per il quartiere e per la comunità. “Ho deciso di anticipare il montaggio delle luminarie quest’anno, riflettendo su come queste possano essere armoniosamente integrate nelle festività dedicate ai nostri cari defunti. In questo periodo dell’anno, è fondamentale onorare la memoria di chi abbiamo perso, e credo che l’illuminazione possa svolgere un ruolo molto significativo in questo contesto. Queste luci, che richiamano immediatamente l’atmosfera natalizia, non solo rendono la nostra comunità più vivace e accogliente, ma possono anche contribuire a migliorare l’umore e l’atmosfera del quartiere”, dichiara Russo. “Vivendo e lavorando qui, ho sempre sentito un forte legame con la mia comunità e ho a cuore il benessere di tutti coloro che la abitano. Sento di avere la responsabilità di creare un ambiente che non solo rispetti le tradizioni, ma che possa anche portare un sorriso a chi passa per queste strade. Eventi come questi hanno il potere di unire le persone, di ricordarci il valore della condivisione e dell’unità, anche in momenti di commemorazione. Un semplice tocco di luce e calore, dunque, ha il potenziale di trasformare il nostro quartiere in un luogo di riflessione ma anche di festa, dove oltre alla tristezza della perdita si possa celebrare la vita e l’amore che ci lega. Sono convinto che una piccola azione, come il montaggio anticipato di queste luminarie, possa davvero fare la differenza, creando un’atmosfera carica di significato e bellezza per tutti noi“, ha concluso l’imprenditore. Soddisfatti del gesto anche il comitato di quartiere Fontanelle Insieme che da anni si occupa di riqualificare e dare bellezza al quartiere.