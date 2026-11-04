Primo rimpatrio ad Agrigento con il nuovo documento di viaggio europeo

La Questura di Agrigento ha eseguito il suo primo rimpatrio con il documento di viaggio europeo per il rimpatrio, che il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione delle Questure di recente. Il documento è previsto dal Regolamento (UE) 2016/1953 ed è stato reso operativo in Italia dopo l’approvazione del modello nazionale. Si tratta di un titolo di viaggio uniforme, valido per un solo viaggio, che il Questore rilascia al cittadino di un Paese terzo privo di passaporto valido. È dotato di elementi di sicurezza comuni a tutta l’Unione Europea. Nei Paesi terzi che lo riconoscono in base ad accordi di riammissione con l’Unione, come l’Albania, permette di eseguire il rimpatrio senza attendere il documento delle autorità consolari del Paese di origine. Il risultato sono procedure più rapide ed efficaci. Il documento è stato usato per rimpatriare in Albania un cittadino albanese detenuto presso la Casa Circondariale di Agrigento. Il Magistrato di Sorveglianza di Agrigento ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale.

L’uomo, presente in Italia dal 1995, era stato titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, successivamente revocato dal Questore di Bergamo. A suo carico risultano condanne per reati in materia di stupefacenti e per maltrattamenti in famiglia, oltre a precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, percosse, porto di armi od oggetti atti ad offendere e minacce. Lo straniero in data 2 novembre 2026 è stato prelevato dalla Casa Circondariale e accompagnato all’aeroporto di Catania da personale della Polizia di Stato specializzato nelle scorte internazionali. Lì è stato imbarcato su un volo diretto a Tirana, dove la scorta lo ha consegnato alle Autorità albanesi. L’attività rientra nell’azione di contrasto all’immigrazione irregolare e di tutela della sicurezza pubblica che la Questura di Agrigento svolge ogni giorno.