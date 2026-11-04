In garage con 4.6 chili di marijuana, un arresto e una denuncia

Nel corso delle attività finalizzate alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Caltagirone hanno tratto in arresto un soggetto e deferito in stato di libertà un altro individuo ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. In particolare, i poliziotti durante un’attività di osservazione hanno notato la presenza in strada di un soggetto già noto per reati specifici, altresì sottoposto in atto alla misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, che mostrava da subito evidenti segni di insofferenza. Il controllo, pertanto, è stato approfondito e con il supporto dell’unità cinofila antidroga, presso l’abitazione ed i garage nella sua disponibilità, sono stati rinvenuti due panetti di hashish del peso di 200 grammi circa, 50 grammi di cocaina e 6 sacchi trasparenti con all’interno sostanza stupefacente del tipo marjuana del peso complessivo di oltre 4,6 kilogrammi, nonché diversi bilancini.

La persona, pertanto, è stata tratta in arresto e condotta in carcere, come disposto dalla Procura della Repubblica di Caltagirone che ha coordinato le indagini. In sede di convalida, il GIP presso il Tribunale di Caltagirone nel convalidare l’arresto, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Nel corso della stessa operazione è stato, inoltre, deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, un altro individuo, trovato in possesso di circa 134 grammi di marjuana. Gli esiti del contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, fermo restando il principio di innocenza valevole fino a sentenza definitiva di condanna, testimoniano il costante impegno della Polizia di Stato, anche nel calatino, nell’affrontare i diversi fenomeni di illegalità.