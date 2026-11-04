Incidente stradale al Villaggio Mosè, coinvolta auto dei carabinieri: ferito lievemente un militare 

Un incidente stradale si è verificato ieri sera lungo viale Leonardo Sciascia, arteria principale del quartiere commerciale di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Due le auto coinvolte e tra questa anche una gazzella dei carabinieri. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia, intervenuta sul posto dopo la segnalazione.

L’impatto tra l’auto dei militari dell’Arma e una Fiat Cinquecento è stato violento ma, per fortuna, non si sono registrate conseguenze di particolare allarme. Un carabiniere ha riportato contusioni sparse ma le sue condizioni non destano preoccupazione. La gazzella ha riportato ingenti danni soprattutto nella parte anteriore così come l’utilitaria che, invece, è stata danneggiata particolarmente nella parte posteriore.