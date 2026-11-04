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Tragico schianto tra auto e camion, morto il conducente dell’utilitaria 

Ad avere la peggio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il conducente dell’utilitaria. L’uomo è deceduto

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Tragedia lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Un terribile incidente stradale si è verificato nel tratto compreso tra i caselli di Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, in direzione Messina. A scontrarsi una Fiat Panda e un mezzo pesante adibito al trasporto di massi. Ad avere la peggio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il conducente dell’utilitaria. L’uomo è deceduto. Sul luogo sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo, insieme alle pattuglie della Polizia Stradale e ai sanitari del 118. (foto tempostretto.it)

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