Polizia, il sindacato MP rafforza la propria struttura sul territorio

Importanti novità per il panorama sindacale della Polizia di Stato nella provincia di Agrigento. Nella giornata di ieri, 3 novembre, si è svolta la riunione della Segreteria Provinciale del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti (MP) di Agrigento.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per tracciare un attento ed esaustivo esame delle principali tematiche e delle criticità che investono la categoria dei poliziotti su tutto il territorio agrigentino. Tra le priorità emerse, una particolare attenzione è stata dedicata alle nuove sfide organizzative legate al neonato Commissariato di P.S. di Lampedusa e Linosa. L’avamposto di Polizia, attivo da pochissimi giorni sull’isola di Lampedusa, rappresenta un presidio strategico fondamentale che necessita ancora di un forte e costante interessamento da parte del Movimento dei Poliziotti e dei suoi dirigenti sindacali per garantire adeguate risorse e tutele al personale impiegato.

In questo contesto di grande impegno operoso, la Segreteria Provinciale — composta da Alfonso Imbrò, Raffaele Castaldo, Gero Tiranno, Fabio Profeta, Davide Lo Vetere, Maurizio Volpe, Giuseppe Lalomia e Antonino Amata Cristina Zaccone, — ha deliberato all’unanimità l’integrazione dei nuovi Segretari Provinciali: Angelo Aquilino (Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro); Dario Grassadonio (Questura di Agrigento); Giovanni Croce (Commissariato di P.S. di Porto Empedocle); Angelo Ferrante Bannera (Commissariato di P.S. di Canicattì)

Un segnale forte di crescita, capillarità e rinnovato vigore per la sigla sindacale. Proprio in questi giorni, l’intera e rinnovata squadra si appresta a compiere un fondamentale passaggio istituzionale: verrà infatti presentata ai vertici dell’Amministrazione, attualmente presieduta dal Questore di Agrigento, Dr. Tommaso Palumbo. I nuovi dirigenti affiancheranno il team provinciale con l’obiettivo prioritario di sviluppare un’azione sindacale incisiva e diffusa su tutti i presidi della provincia, rafforzando concretamente le attività di tutela e supporto a favore di tutto il personale della Polizia di Stato. A concretizzare e dare ulteriore valore a questo importante passaggio organizzativo è stata la prestigiosa presenza del Segretario Generale Nazionale, Antonino Alletto, che in serata ha raggiunto i dirigenti locali presso un noto locale della città di Porto Empedocle per condividere questo fondamentale momento di crescita ed entusiasmo del movimento.

A margine dell’incontro, il Segretario Generale Provinciale, Alfonso Imbrò, ha espresso grande soddisfazione: “L’ingresso dei nuovi dirigenti nella nostra Segreteria Provinciale rappresenta un netto salto di qualità per la nostra struttura ed è la dimostrazione concreta di un movimento in costante crescita ed evoluzione. L’unanimità con cui è stata approvata questa decisione testimonia la totale compattezza della nostra squadra. Con l’apporto dei colleghi Aquilino, Grassadonio, Croce e Ferrante Bannera, e in vista della prossima presentazione formale al Questore Tommaso Palumbo, saremo in grado di intensificare il confronto istituzionale e la nostra presenza in ogni ufficio e commissariato della provincia — a partire dalle delicate e complesse realtà operative come il nuovo Commissariato di Lampedusa — offrendo una tutela ancora più efficace, puntuale e vicina alle reali esigenze delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.”