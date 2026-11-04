Polizia, il sindacato MP rafforza la propria struttura sul territorio
Riunita la Segreteria Provinciale: approvata all’unanimità l’integrazione dei nuovi Segretari Provinciali alla presenza del Segretario Generale Nazionale Antonino Alletto
Importanti novità per il panorama sindacale della Polizia di Stato nella provincia di Agrigento. Nella giornata di ieri, 3 novembre, si è svolta la riunione della Segreteria Provinciale del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti (MP) di Agrigento.
L’incontro ha rappresentato l’occasione per tracciare un attento ed esaustivo esame delle principali tematiche e delle criticità che investono la categoria dei poliziotti su tutto il territorio agrigentino. Tra le priorità emerse, una particolare attenzione è stata dedicata alle nuove sfide organizzative legate al neonato Commissariato di P.S. di Lampedusa e Linosa. L’avamposto di Polizia, attivo da pochissimi giorni sull’isola di Lampedusa, rappresenta un presidio strategico fondamentale che necessita ancora di un forte e costante interessamento da parte del Movimento dei Poliziotti e dei suoi dirigenti sindacali per garantire adeguate risorse e tutele al personale impiegato.
In questo contesto di grande impegno operoso, la Segreteria Provinciale — composta da Alfonso Imbrò, Raffaele Castaldo, Gero Tiranno, Fabio Profeta, Davide Lo Vetere, Maurizio Volpe, Giuseppe Lalomia e Antonino Amata Cristina Zaccone, — ha deliberato all’unanimità l’integrazione dei nuovi Segretari Provinciali: Angelo Aquilino (Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro); Dario Grassadonio (Questura di Agrigento); Giovanni Croce (Commissariato di P.S. di Porto Empedocle); Angelo Ferrante Bannera (Commissariato di P.S. di Canicattì)
Un segnale forte di crescita, capillarità e rinnovato vigore per la sigla sindacale. Proprio in questi giorni, l’intera e rinnovata squadra si appresta a compiere un fondamentale passaggio istituzionale: verrà infatti presentata ai vertici dell’Amministrazione, attualmente presieduta dal Questore di Agrigento, Dr. Tommaso Palumbo. I nuovi dirigenti affiancheranno il team provinciale con l’obiettivo prioritario di sviluppare un’azione sindacale incisiva e diffusa su tutti i presidi della provincia, rafforzando concretamente le attività di tutela e supporto a favore di tutto il personale della Polizia di Stato. A concretizzare e dare ulteriore valore a questo importante passaggio organizzativo è stata la prestigiosa presenza del Segretario Generale Nazionale, Antonino Alletto, che in serata ha raggiunto i dirigenti locali presso un noto locale della città di Porto Empedocle per condividere questo fondamentale momento di crescita ed entusiasmo del movimento.
A margine dell’incontro, il Segretario Generale Provinciale, Alfonso Imbrò, ha espresso grande soddisfazione: “L’ingresso dei nuovi dirigenti nella nostra Segreteria Provinciale rappresenta un netto salto di qualità per la nostra struttura ed è la dimostrazione concreta di un movimento in costante crescita ed evoluzione. L’unanimità con cui è stata approvata questa decisione testimonia la totale compattezza della nostra squadra. Con l’apporto dei colleghi Aquilino, Grassadonio, Croce e Ferrante Bannera, e in vista della prossima presentazione formale al Questore Tommaso Palumbo, saremo in grado di intensificare il confronto istituzionale e la nostra presenza in ogni ufficio e commissariato della provincia — a partire dalle delicate e complesse realtà operative come il nuovo Commissariato di Lampedusa — offrendo una tutela ancora più efficace, puntuale e vicina alle reali esigenze delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.”