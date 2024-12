Processione pellegrini di speranza, sette interventi della Croce rossa di Agrigento

Nella giornata di ieri, durante il pellegrinaggio dei fedeli per l’apertura dell’anno giubilare, sono stati eseguiti sette interventi a cura della Croce Rossa Italiana comitato di Agrigento, di cui: due in via duomo e cinque all’interno della cattedrale durante la celebrazione; di questi sei sono stati trattati sul posto, un prete, soccorso durante la messa, è stato trasferito al pronto soccorso di San Giovanni di Dio per le cure necessarie.