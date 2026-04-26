Agrigento

Promozione, pari tra Akragas e Priolo: adesso testa alla Coppa

Al gol di Di Mora, segnato al 37’ del primo tempo, ha risposto Carrà al 71’ fissando il risultato sull’1-1.

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Pareggio triste (e inutile) per l’Akragas contro il Priolo, già vincitore del campionato con due giornate di anticipo. Contro una capolista imbottita di riserve, anche Seby Catania ha voluto risparmiare i “titolari” in vista della gara di ritorno di Coppa Italia che le due squadre giocheranno mercoledì.

Al gol di Di Mora, segnato al 37’ del primo tempo, ha risposto Carrà al 71’ fissando il risultato sull’1-1.

La sfida, come detto, si sposta sulla Coppa Italia. L’Akragas avrà a disposizione due risultati su tre per conquistare la finale. Ma questo Priolo non cederà facilmente le armi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Favara si ferma per Gabriele Vaccaro, domani attese migliaia di persone ai funerali 
Agrigento

Scontro auto – furgone alla “Crocca”: un ferito
Agrigento

Incidente stradale nella notte a San Leone, due feriti in ospedale 
Apertura

Svaligiata casa di pensionato, rubati oltre 5 mila euro e gioielli 
Apertura

Tre mesi ai domiciliari ma la marijuana che coltivava era legale, risarcito agrigentino 
banner italpress istituzionale banner italpress tv