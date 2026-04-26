Agrigento
Promozione, pari tra Akragas e Priolo: adesso testa alla Coppa
Al gol di Di Mora, segnato al 37’ del primo tempo, ha risposto Carrà al 71’ fissando il risultato sull’1-1.
Pareggio triste (e inutile) per l’Akragas contro il Priolo, già vincitore del campionato con due giornate di anticipo. Contro una capolista imbottita di riserve, anche Seby Catania ha voluto risparmiare i “titolari” in vista della gara di ritorno di Coppa Italia che le due squadre giocheranno mercoledì.
Al gol di Di Mora, segnato al 37’ del primo tempo, ha risposto Carrà al 71’ fissando il risultato sull’1-1.
La sfida, come detto, si sposta sulla Coppa Italia. L’Akragas avrà a disposizione due risultati su tre per conquistare la finale. Ma questo Priolo non cederà facilmente le armi.
Redazione
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