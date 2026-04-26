Agrigento

Scontro auto – furgone alla “Crocca”: un ferito

l conducente del furgone è stato trasportato in ambulanza per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Un incidente stradale stradale si è verificato poco fa in contrada Crocca tra Favara e Villaggio Mosè. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto  e un furgone adibito al trasporto di ortaggi. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, una turista cinese, non avrebbe rispettato un segnale di stop, causando l’impatto con un furgone carico di zucchine.

L’urto, avvenuto in un incrocio, ha provocato disagi alla circolazione; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri  per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Il conducente del furgone è stato trasportato in ambulanza per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Illesa, invece, la turista alla guida dell’auto.

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