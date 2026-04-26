Morto il giornalista Nonuccio Anselmo, raccontò i corleonesi per bene

È morto al Policlinico di Palermo il giornalista Nonuccio Anselmo. Tutta la carriera professionale di Anselmo, che aveva 79 anni, si è svolta al Giornale di Sicilia in vari ruoli: cronista, inviato, redattore capo, segretario di redazione. Era originario di Corleone che aveva scelto di raccontare in vari libri, saggi, romanzi con l’idea di superare il luogo comune di un paese in mano alla mafia.

La maggioranza dei corleonesi sono, nei racconti di Anselmo, persone per bene che non avevano e non hanno nulla a che fare con la mafia. Uno degli ultimi saggi era dedicato proprio ai “Corleonesi senza virgolette”: ritratti di gente comune che, diceva Anselmo, avevano il “merito di essersi rimboccate le maniche per costruire la storia” di una città molto lontana e molto diversa dalle vicende di Cosa nostra.