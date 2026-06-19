Pronto il cartellone degli eventi al Teatro dell’Efebo, Pendolino: “sarà una stagione nel segno dell’eccellenza”





La stagione al Teatro dell’Efebo parte con l’ evento gratuito “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini, in programma il prossimo 22 giugno alle ore 20.30. Questa mattina il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino insieme ai Dirigenti Antonietta Testone, Achille Contino e Rosy Mandracchia, ha presentato lo spettacolo ed ha anticipato il cartellone 2026 degli eventi che vedrà una rassegna del teatro classico e del mito, dal 2 agosto si entra nel vivo della settimana Pirandelliana, poi ci saranno degli spettacoli musicali, e altre manifestazioni collaterali come Festivalle dal 7 al 10 agosto, il festival della sostenibilità a cura di CoopCulture e poi ci sono in programma dei percorsi di turismo esperienziali.

“La Petite Messe Solennelle” non rappresenterà soltanto un concerto di grande valore musicale ma un momento simbolico che segna l’inizio di una nuova stagione culturale nel segno dell’eccellenza, della partecipazione e della valorizzazione dei luoghi identitari della provincia di Agrigento”; ha detto il presidente del Libero Consorzio Pendolino. “La manifestazione sta registrando una forte richiesta di pubblico confermando l’interesse dello spettacolo nella cornice del teatro dell’Efebo”; ha concluso Il Presidente Pendolino che ha sottolineato la volontà di valorizzare gli spazi culturali dell’Ente confermando l’importanza del Teatro dell’Efebo come punto di riferimento per la promozione artistica e musicale del territorio.