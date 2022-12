Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento, al via cinque corsi di formazione

Saranno presentati venerdì prossimo 9 dicembre, alle ore 16:00, nell’aula consiliare “Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, i nuovi corsi di formazione rivolti ai responsabili comunali di protezione civile, ai gruppi comunali di P.C. ed alle associazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale di protezione civile grazie al contratto firmato con il Libero Consorzio. Si tratta di cinque corsi fondamentali per garantire una migliore preparazione degli operatori e per una maggiore efficacia negli interventi, assicurando i servizi urgenti durante le emergenze e in tutte le occasioni in cui si rende necessario l’intervento dell’Ufficio Provinciale di Protezione Civile e dei volontari che rappresentano una componente indispensabile nelle varie operazioni

I corsi saranno presentati dal Commissario Straordinario dott. Raffaele Sanzo e dal funzionario responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento Marzio Tuttolomondo, si terranno nella sala “Silvia Pellegrino” (via Acrone 27) dal 9 al 30 dicembre 2022 e sono i seguenti: