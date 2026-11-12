“Providentia Folk Fest”, tutto pronto per la 10ª edizione 

Mancano ormai pochi giorni a uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle tradizioni popolari siciliane. Sabato 14 novembre 2026 Agrigento ospiterà la 10ª edizione dell’ evento “Providentia Folk Fest”, manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio culturale e folklore del territorio. L’evento, promosso dall’associazione I Tammura di Girgenti con il patrocinio del Comune diAgrigento, porterà nella zona del campo sportivo, in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Divina Provvidenza, una spettacolare sfilata caratterizzata da cavalli equestri, carretti siciliani decorati secondo l’antica tradizione isolana, moto ape artisticamente allestite e gruppi folk.

La manifestazione prenderà il via alle ore 17:00 e attraverserà le principali arterie urbane, con un percorso che interesserà le vie Esseneto, Callicratide e Manzoni, trasformando il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Particolarmente attesa la partecipazione dei gruppi folkloristici che animeranno l’evento con musiche, danze e costumi tipici della tradizione siciliana. Tra i protagonisti annunciati figurano i gruppi Città di Agrigento, Fiori del Mandorlo, Gergent e gli stessi I Tammura di Girgenti, custodi di un patrimonio culturale che continua a essere tramandato alle nuove generazioni. La X edizione rappresenta un importante traguardo per una manifestazione che negli anni ha saputo crescere, coinvolgendo famiglie, turisti e appassionati del folklore provenienti da diverse parti della Sicilia. L’obiettivo degli organizzatori è quello di offrire un momento di aggregazione e valorizzazione delle tradizioni popolari, mantenendo vivo il legame con le radici culturali del territorio agrigentino.

Il Presidente Biagio Licata – “Tra musica, colori e antiche tradizioni, l’evento “Providentia Folk Fest” si conferma come una vera e propria celebrazione dell’identità siciliana, capace di coniugare spettacolo, cultura e tradizione. rappresenta per noi un traguardo importante e motivo di grande orgoglio. In questi anni abbiamo lavorato con passione per custodire e valorizzare le tradizioni della nostra terra, creando un evento capace di unire generazioni, associazioni e realtà del territorio nel segno della cultura popolare siciliana. Desidero ringraziare tutti i partecipanti, i collaboratori Pietro Canino e Salvatore Montanalampo, il parroco don Calogero Proietto, che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione.

In modo particolare ringrazio vivamente gli sponsor, che sono stati indispensabili e preziosi per la realizzazione dell’intera manifestazione. Il nostro auspicio è che “Providentia Folk Fest” continui a essere un momento di condivisione, identità e appartenenza, capace di trasmettere alle nuove generazioni l’amore per le nostre radici.” L’appuntamento è quindi fissato per il 14 novembre 2026, quando Agrigento tornerà a vestire i colori della festa per regalare ai visitatori un viaggio affascinante nel cuore della storia e delle tradizioni dell’isola.