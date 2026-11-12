Disagi in Viale Cannatello e via Rosario Di Salvo, Fattori: “Servono interventi immediati”

Il consigliere comunale di Agrigento Marcello Fattori dopo aver già presentato un’interrogazione in Consiglio, in attesa di discussione al prossimo Question Time, su invito dei residenti di Viale Cannatello e Via Rosario di Salvo ha effettuato un nuovo sopralluogo, ieri pomeriggio, constatando il continuo aggravarsi di una situazione che sta esasperando i cittadini costretti a fare i conti con continui allagamenti.

“La criticità più grave – si legge in una nota – riguarda la commistione tra acque bianche e acque nere: quando le precipitazioni sono particolarmente intense, si verificano fuoriuscite dalla rete fognaria e gli allagamenti possono trasformarsi in un serio problema igienico-sanitario, oltre che causare danni alle abitazioni. È una situazione che non può più essere ignorata. Nel corso del sopralluogo sono state individuate alcune priorità di intervento: i residenti chiedono innanzitutto l’installazione di ulteriori caditoie in via Rosario Di Salvo e via Cremona, per favorire il deflusso delle acque piovane. Segnalano inoltre un bypass all’incrocio tra viale Cannatello e via Rosario Di Salvo che, secondo quanto riferito, potrebbe essere responsabile di una parte consistente del problema: la sua verifica e l’eventuale risoluzione potrebbero contribuire a ridurre sensibilmente gli allagamenti”.

“Ulteriori criticità – prosegue Fattori – riguardano due traverse di via Rosario Di Salvo, dove sono presenti importanti perdite idriche: ogni volta che viene effettuata la distribuzione dell’acqua, le strade si allagano, con un evidente spreco di una risorsa. Su questo punto è necessario un intervento tempestivo di AICA per individuare e riparare le perdite”.

“Le soluzioni indicate dai residenti rappresentano interventi urgenti e immediati, nelle more di una più ampia sistemazione strutturale delle reti. Auspico che l’interrogazione venga discussa quanto prima, ma non possiamo aspettare il Question Time per iniziare ad affrontare queste problematiche. I cittadini chiedono soltanto attenzione, sicurezza e il diritto di vivere serenamente nelle proprie abitazioni. Continuerò a seguire la vicenda fino a quando non arriveranno risposte e interventi concreti”, conclude il consigliere comunale Marcello Fattori.