Catania

Sorpresa con dosi di crack e marijuana: arrestata 44enne

I militari hanno trovato nel suo marsupio 480 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, 4 telefoni cellulari e un’agenda contenente annotazioni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un controllo di routine, l’atteggiamento sospetto e la successiva attività di perquisizione hanno consentito ai Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia di arrestare una 44enne, domiciliata a Giarre, ritenuta responsabile, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato quando i militari, transitando nei pressi di un distributore di carburante lungo la Strada Statale 114, hanno scorto un uomo che, dopo aver parcheggiato il proprio motociclo accanto a un’autovettura, vi era salito a bordo mantenendo ancora indossato il casco protettivo. Una circostanza che ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo delle persone presenti nel veicolo. Proprio durante le verifiche, la donna, seduta al posto di guida, avrebbe tentato di nascondere qualcosa sotto la giacca della tuta, per poi cercare di disfarsene gettando a terra un involucro di plastica. Il gesto non è però sfuggito ai militari che, recuperato il sacchetto, hanno scoperto che conteneva crack.

L’arrivo di un secondo equipaggio della Stazione ha consentito di estendere gli accertamenti anche all’autovettura, nella quale sono stati recuperate altre dosi di crack. Nel corso della perquisizione della conducente, inoltre, i militari hanno trovato nel suo marsupio 480 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, 4 telefoni cellulari e un’agenda contenente annotazioni ritenute riconducibili a una possibile rendicontazione di cessioni di droga.  Le operazioni di ricerca sono proseguite presso l’ospedale di Taormina, dove ulteriori accertamenti hanno consentito di recuperare altri due involucri contenenti lo stesso tipo di sostanza stupefacente. Infine, a casa della 44enne, i Carabinieri hanno rinvenuto marijuana e un altro telefono cellulare. La donna è stata quindi dichiarata in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnata presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

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