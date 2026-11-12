Gli sparano perché non è costante nell’attività di spaccio, due arresti

La Polizia di Stato di Catania ha eseguito due misure cautelari in carcere per un ventiquattrenne e arresti domiciliari per un ventenne emesse dal giudice per le indagini preliminari su disposizione della Procura Distrettuale. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma, porto abusivo di arma da sparo e spaccio di droga. Il provvedimento nasce dalle indagini sul ferimento di un giovane, avvenuto la sera del 4 maggio nel quartiere San Giorgio.

La vittima si era presentata autonomamente all’ospedale San Marco con una ferita da arma da fuoco alla gamba sinistra, giudicata guaribile in 35 giorni. Durante il sopralluogo in casa, gli agenti avevano sequestrato un bossolo calibro 380, un’ogiva estratta dai medici, il cellulare della vittima e un sistema di videosorveglianza. Gli accertamenti, basati su intercettazioni, testimonianze e analisi del telefono, avrebbero permesso di ricostruire una “spedizione punitiva” maturata nell’ambito dello spaccio di droga. La vittima gestiva un’attività di spaccio in casa sotto la supervisione dei due indagati, che lo avrebbero punito a causa delle troppe assenze e della scarsa costanza.