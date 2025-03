Pubblicato il bando di gara per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona Est

Anche per le strade provinciali della zona Est il Libero Consorzio Comunal edi Agrigento ha previsto nuovi interventi di manutenzione straordinaria. Il nuovo bando di gara per l’accordo quadro biennale con un solo operatore economico è pubblicato suwww.provincia.agrigento.it (sez. gare e appalti) e l’importo a base d’asta è di 1.318.000,00 euro più Iva, compresi 39.540 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). I lavori, progettati dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali diretto dall’ing. Michelangelo Di Carlo, sono stati finanziati con i fondi regionali previsti dalla Legge 145/2018 (art. 1, c.883) destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla viabilità secondaria.

Complessivamente, dunque, ammonta ad oltre 2.600.000 euro il finanziamento ottenuto dal Libero Consorzio per gli interventi su tutta la rete delle strade provinciali nel prossimo biennio, e suddiviso tra i due comparti delle zone est ed ovest.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 7 aprile 2025 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio, trattandosi di procedura di gara telematica e con inversione procedimentale, Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 dell’8 aprile 2025 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Il bando di gara e gli allegati tecnici sono consultabili al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15913