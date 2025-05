Qualità della vita, ad Agrigento vivono meglio i giovani e male gli over65

C’e’ molto nord est nelle tre top ten delle classifiche della Qualita’ della vita del “Sole 24 ore” per fasce d’eta’ che misurano rispettivamente il benessere di anziani, giovani e bambini nelle 107 province italiane. E’ Bolzano la provincia dove vivono meglio gli anziani, sulla base di 15 indicatori che misurano servizi, opportunita’ e condizioni di vita. Al secondo posto Treviso e al terzo Trento. Lecco, Siena e Aosta occupano il podio della graduatoria che misura il benessere dei bambini. Lecco conquista il primo posto grazie al primato nell’indice Sport e bambini (praticanti, scuole e risultati, fonte Pts), eccelle sul podio delle competenze scolastiche fotografate dai test Invalsi e ha una bassa incidenza di delitti a danno dei minori.

Sono messe male le provincie siciliane. Trapani è all’ultimo posto per la qualità della vita degli over65 e penultima (106) per il benessere dei bambini; Palermo invece è quint’ultima (103). Caltanissetta lo è per quella dei bambini, tra i 0-14 anni. Per gli over 65 male anche Messina, 103/esima, e Agrigento, 106. Per quanto riguarda i giovani, la peggior performance tra le siciliane spetta a Catania, che si trova al 102° posto. Va meglio per le altre province, dove gli indicatori rivelano una maggiore soddisfazione: Agrigento si colloca in 17esima posizione, seguono Enna (25), Ragusa (29), Trapani (69), Caltanissetta (72), Palermo (73), Messina (84) e Siracusa (89). Tra gli indicatori la disoccupazione giovanile, le aree sportive, gli spettacoli, i concerti, gli incidenti stradali notturni, il quoziente di nunzialità, il canone di locazione, l’imprenditorialità giovanile., la soddisfazione per il proprio lavoro.