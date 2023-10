Quarantotto tirocinanti in infermieristica di Unipa in arrivo all’Asp di Agrigento

Sono ben quarantotto gli studenti del secondo anno del corso di laurea in infermieristica dell’Università degli Studi di Palermo che, dal prossimo 31 ottobre e sino al 31 maggio 2023, svolgeranno un tirocinio clinico presso le strutture sanitarie dell’ASP di Agrigento. Grazie alla recente sottoscrizione di una convenzione fra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e l’Ateneo palermitano, il team di infermieri tirocinanti potrà perfezionare la propria formazione professionale nei servizi ASP di tutta la provincia interagendo con il personale aziendale ed elevando così la quantità e la qualità delle prestazioni erogate. Gli spazi, le attrezzature e le risorse strumentali saranno a disposizione degli studenti al fine di permettere loro il completamento della formazione accademica. In un rapporto di reciproco vantaggio se, da un lato, l’Università di Palermo potrà contare sulle risorse ASP, utili a formare sul campo la professionalità dei tirocinanti, dall’altro l’Azienda sanitaria agrigentina potrà fare affidamento sulla manforte degli dei giovani tirocinanti in infermieristica per incrementare ulteriormente i servizi resi all’utenza.