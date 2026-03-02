Crisi idrica a Canicattì, tavolo tecnico-istituzionale tra Consiglio Comunale e AICA

La Presidenza del Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo del Comune di Canicattì informano la cittadinanza che, a seguito dell’azione istituzionale forte, unitaria e strategicamente coordinata dell’intero Consiglio Comunale, AICA ha formalmente dato disponibilità ad un incontro tecnico-istituzionale per affrontare l’emergenza idrica che sta interessando la città.

La riunione, che si svolgerà nei prossimi giorni, rappresenta un passaggio fondamentale voluto e promosso dal Consiglio Comunale, che ha assunto un ruolo centrale e determinante nel sollecitare un confronto diretto con i vertici dell’ente gestore del servizio idrico.

Decisivo è stato l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale, Domenico Licata, unitamente al documento unitario approvato da tutti i Capigruppo consiliari, che ha consentito di portare con autorevolezza la voce della comunità al Presidente della Regione siciliana e ai vertici di AICA, ottenendo l’apertura di questo tavolo di confronto.

Il Consiglio Comunale si è posto quale principale attore politico-istituzionale nella ricerca di una soluzione equa e strutturale alla crisi, esercitando pienamente il proprio ruolo di indirizzo e rappresentanza rispetto agli altri livelli coinvolti. L’azione coesa e trasversale dell’assemblea consiliare conferma la volontà di tutelare prioritariamente gli interessi dei cittadini e di garantire un servizio idrico efficiente, trasparente e rispondente ai bisogni della collettività.

All’incontro parteciperanno la Presidente del CdA di AICA, Danila Nobile, il Direttore Generale, Francesco Fiorino, il Presidente del Consiglio Comunale, Domenico Licata e la conferenza dei capigruppo consiliari al comune di Canicattì. Il Consiglio Comunale informerà tempestivamente la cittadinanza sugli esiti del confronto, confermando fin d’ora il proprio impegno costante e vigile fino alla concreta risoluzione dell’emergenza idrica per la città di Canicattì.