Blatte e sporcizia in un ristorante, attività sospesa

Il NAS di Catania ha proceduto, insieme a personale ASP, alla sospensione di un’attività di ristorazione situata all’interno di un centro commerciale nella periferia ovest della città. Durante il controllo, i militari e il personale sanitario hanno accertato la presenza di gravi carenze igienico sanitarie: sporco pregresso nei locali ispezionati e la presenza di animali infestanti blattoidei, vivi e morti, rinvenuti anche in prossimità degli alimenti.

Alla parte sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro e l’attività è stata sospesa fino all’esecuzione delle prescrizioni imposte, al fine di eliminare le criticità rilevate, mentre gli alimenti sono stati avviati immediatamente alla distruzione.