Villa Betania diventerà polo di accoglienza per persone vulnerabili grazie ai fondi Pnrr

Diventerà presto polo di accoglienza provvisoria per persone disagiate e vulnerabili, a cui verranno garantite le necessarie “prestazioni riabilitative” in modo da essere reinserite nel nucleo familiare di appartenenza e nel tessuto sociale. L’immobile è quello della ex Villa Betania, nel quartiere di Villaseta, che fino a 7 anni fa dava ospitalità agli anziani. Poi il vuoto e il degrado, ora destinati a lasciare spazio ad una struttura che si sta rifacendo il look per essere riqualificata e riconvertita in “housing first”, “housing temporaneo” e “autonomia degli anziani non autosufficienti”, cioè modelli di intervento sociali finalizzati ad offrire permanenze abitative a breve e medio termine, durante le quali verrà attivato un percorso di reintegrazione con supporto professionale (psicologi, educatori) volto a raggiungere l’autonomia dei soggetti fragili, di quelli senza fissa dimora e della terza età non autosufficiente.

Il progetto, avviato dal Distretto Socio- Sanitario D1 con il Comune di Agrigento capofila, ha intercettato i fondi del Pnrr “Missione 5 Servizi Sociali”, grazie all’importante lavoro di coordinamento svolto dal segretario generale, dottoressa Concita Floresta, che ha seguito da vicino le misure in questione con il prezioso supporto esterno del dottor Vincenzo Greco della “Meta Counseling Srl”. “L’avvio dell’ iter tecnico e amministrativo non è stato proprio semplice, tantissime le difficoltà di carattere burocratico – confessa l’Assessore dei Servizi Sociali di Palazzo dei Giganti, Marco Vullo, Presidente delegato del Distretto Socio Sanitario di Agrigento, che ha seguito passo passo la delicata e complessa procedura dei progetti che sono stati approvati dal Comitato dei Sindaci.

“Si sta per realizzare un duplice obiettivo – afferma con soddisfazione Vullo – il recupero di una struttura pubblica, che versava in totale degrado, e l’offerta di un servizio alla città e al territorio agrigentino per restituire lo status di dignità a quelle persone che vivono in uno stato di marginalità estrema. I lavori procedono spediti, secondo la tabella di marcia – sottolinea Vullo – ho potuto constatare di persona l’avanzamento delle attività da parte delle maestranze rispetto a quella sarà una realtà che potrà essere vero fiore all’occhiello in termini di risposta all’emergenza che si connota con il disagio e la povertà. La cultura della solidarietà troverà riscontro concreto nei confronti degli anziani non autosufficienti e delle persone svantaggiate, a cui verrà fornita una utile azione di supporto e sostegno, al fine di favorire, attraverso l’intervento di equipe multiprofessionali e comunità di lavoro, l’autonomia fisica e psicologica, la socializzazione e l’integrazione.

Sento il dovere – conclude l’Assessore Vullo – di ringraziare per il loro significativo contributo anche il dirigente coordinatore del Distretto D1, che esercita pure il ruolo di Rup, l’avvocato Antonio Insalaco, e la dottoressa Rosalia Scibetta funzionario e Rup di due dei tre interventi di approvvigionamento finanziario contenuti nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Così come ringrazio la dottoressa Francesca Ciulla, funzionario del Comune di Agrigento, per il suo prezioso supporto tecnico-amministrativo durante la fase di avvio delle 3 misure, mentre per la parte relativa ai lavori pubblici, il mio apprezzamento va all’ingegnere Gaspare Triassi, Rup di fase, e all’ingegnere Ketty Mula, esperto tecnico dell’attuazione del Pnrr per il Comune di Agrigento”.