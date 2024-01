Raccolta di rifiuti a Cannatello, Team spiagge pulite: “situazione disastrosa”

“Siamo di fronte a una situazione di degrado ambientale senza precedenti lungo i nostri litorali”. Inizia così la nota del Team Spiagge Pulite che questa mattina ha condotto un’operazione di monitoraggio e pulizia sulle spiagge di Cannatello, rivelando uno scenario preoccupante. “La quantità di plastica, lattine e altri rifiuti raccolti supera l’immaginazione, segno evidente dell’inciviltà di una minoranza che sta compromettendo la qualità della vita dell’intera popolazione e minacciando gravemente l’equilibrio del nostro ecosistema”, continuano i volontari.

Tra i rifiuti delle discariche a cielo aperto, è stata trovata anche una massa di documenti appartenuti a un’azienda del territorio che, probabilmente, ha scelto di abbandonare per strada le proprie scartoffie piuttosto che cestinarle come previsto per legge. Sono state avvisate le forze dell’ordine.

“Questo evento sottolinea l’urgente necessità di un maggiore impegno delle amministrazioni locali nell’educazione al rispetto ambientale e nell’implementazione di misure efficaci per prevenire e sanzionare comportamenti dannosi. Invitiamo la cittadinanza a unirsi a noi nella lotta contro l’inquinamento, promuovendo un cambiamento positivo per il nostro ambiente e per le future generazioni”, conclude il Team Spiagge pulite.