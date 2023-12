Raccolta differenziata, conferimenti regolari per l’Immacolata

Raccolta differenziata regolare domani, 8 dicembre, giorno dell’Immacolata. Gli operatori ecologici saranno regolarmente in servizio su tutto il territorio di Agrigento e degli altri comuni serviti dal raggruppamento di imprese, per svuotare i mastelli anche nel giorno festivo dell’Immacolata. I mastelli devono essere esposti, come di consueto, dalle 22 di oggi alle 6 del mattino di domani.