Raid ad Agrigento, sfondato il lunotto dell’auto di un professionista 

Raid nel centro di Agrigento. Il lunotto della Peugeot di proprietà di un professionista settantenne è stato frantumato da ignoti malviventi con un oggetto contundente. Il veicolo si trovava parcheggiato in via Garibaldi. A fare la scoperta è stato l’uomo al momento di riprendere l’auto. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della questura di Agrigento. Non è chiaro se si sia trattato di un danneggiamento mirato o di un raid vandalico. Al via le indagini per chiarire gli aspetti della dinamica.