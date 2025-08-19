Raimondo Corio in finale a “Il + bello d’Italia”

A soli 23 anni, Raimondo Corio, studente di economia all’Università degli Studi di Palermo, sta vivendo un anno ricco di soddisfazioni nel mondo della moda. L’agrigentino Raimondo ha già conquistato importanti traguardi: quest’anno ha vinto la categoria Beauty della 41° edizione del concorso nazionale The look of the year e ha rappresentato l’Italia al mondiale dello stesso concorso, svoltosi al Teatro Ariston di Sanremo.

Ora per lui si apre una nuova sfida: la finale nazionale dello storico e importante concorso de “Il + bello d’Italia”, che si terrà il 24 agosto ad Alassio. Con la sua determinazione, eleganza ed il suo fascino, Raimondo Corio si prepara a vivere un altra importante esperienza rappresentando la Sicilia.