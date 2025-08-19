Agrigento

Raimondo Corio in finale a “Il + bello d’Italia”

Ora per lui si apre una nuova sfida: la finale nazionale dello storico concorso che si terrà il 24 agosto ad Alassio.

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

A soli 23 anni, Raimondo Corio, studente di economia all’Università degli Studi di Palermo, sta vivendo un anno ricco di soddisfazioni nel mondo della moda. L’agrigentino Raimondo ha già conquistato importanti traguardi: quest’anno ha vinto la categoria Beauty della 41° edizione del concorso nazionale The look of the year e ha rappresentato l’Italia al mondiale dello stesso concorso, svoltosi al Teatro Ariston di Sanremo.

Ora per lui si apre una nuova sfida: la finale nazionale dello storico e importante concorso de “Il + bello d’Italia”, che si terrà il 24 agosto ad Alassio. Con la sua determinazione, eleganza ed il suo fascino, Raimondo Corio si prepara a vivere un altra importante esperienza rappresentando la Sicilia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

L’accoglienza non può essere solo retorica: serve un impegno concreto, reale, urgente
Agrigento

Raimondo Corio in finale a “Il + bello d’Italia”
Agrigento

Fabri Fibra torna dal vivo ad Agrigento, domani al Live Arena
Montevago

Violenta grandinata a Montevago, il comune chiede lo stato di calamità naturale
Porto Empedocle

Porto Empedocle, gli operai del dissalatore salvano 13 tartarughe caretta caretta
Cultura

Teatro dell’Efebo, il 21 agosto il Coro Lirico Siciliano con “Love Morricone”