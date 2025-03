Recuperare il bosco di mandorli di San Nicola, al via il progetto alla Valle dei Templi

Il Biodistretto Agroecologico Valle dei Templi, in occasione del 1° Congresso di Agroecologia del Mediterraneo, lancia l’iniziativa “Radici per il Futuro: Pianta il tuo Albero”, un intervento concreto per il recupero del tradizionale Bosco di Mandorli di San Nicola.

L’evento di presentazione si terrà martedì 1 aprile alle ore 10:30 presso Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti di numerose istituzioni, tra cui il Direttore del Parco Valle dei Templi Roberto Sciarratta, Legambiente, l’Università di Firenze e il CNR. Interverranno anche Francesca Camilli (CNR), Francesco Sottile (Slow Food Internazionale) e Tessa Matteini (Università di Firenze), in collegamento da remoto.

Con questo progetto, coordinato da Giuseppe Lo Pilato, la Valle dei Templi si conferma laboratorio di innovazione per un’agricoltura che guarda al futuro, puntando sulla biodiversità e sulla resilienza dei territori.

Un progetto per il futuro dell’agricoltura siciliana. Il Bosco di Mandorli, un tempo florido, si è progressivamente impoverito a causa dell’abbandono e degli incendi ricorrenti. L’iniziativa prevede il recupero delle varietà antiche di mandorlo siciliano ancora presenti, grazie a un’azione di ripopolamento già avviata lo scorso febbraio con la messa a dimora di 100 nuovi alberi.

“Il nostro obiettivo è restituire valore a questo paesaggio storico, coniugando produttività agricola e sostenibilità ecologica”, spiega Guido Bissanti, presidente del Biodistretto.

Un tavolo multidisciplinare per un’agricoltura sostenibile. L’iniziativa segna la nascita di un Tavolo di progettazione agroecologica, che analizzerà il contesto ambientale e svilupperà un piano per la gestione sostenibile del mandorleto, in linea con la L.R. 21/2021 sulle pratiche agroecologiche in Sicilia.