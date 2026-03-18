Aggredisce con una spranga i vigili del fuoco intervenuti per spegnere un rogo, arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato un 43enne del posto per violenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano, era intervenuta per domare un rogo di rifiuti speciali su un terreno in un’area popolare di quel centro abitato, quando un uomo residente nella zona, raggiungeva i Vigili del Fuoco dapprima chiedendo perché fossero intervenuti, per poi aggredirli con calci pugni e una spranga di ferro minacciandoli di morte.

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile prontamente intervenuto, riusciva a bloccare e disarmare il 43enne che veniva tratto in arresto.

Uno dei Vigile del Fuoco aggrediti veniva accompagnato presso il locale pronto soccorso, dove riceveva le cure mediche necessarie per le varie lesioni riportate a seguito dell’aggressione, giudicate guaribili in 10 giorni. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, al 43enne è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.