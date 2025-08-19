Agrigento

Rete idrica Agrigento, incontro tra Aica e il direttore dei lavori

L’incontro ha rappresentato un momento determinante per definire il percorso da seguire relativo agli interventi di ristrutturazione e automazione della rete idrica

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Si è svolto oggi presso la sede di AICA l’incontro tecnico-operativo convocato dal Direttore dei Lavori relativo agli interventi di ristrutturazione e automazione della rete idrica del Comune di Agrigento – Primo Stralcio. La riunione, caratterizzata da un clima disteso e costruttivo, ha consentito di chiarire puntualmente tutte le criticità emerse e di condividere soluzioni operative in un’ottica di piena collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: AICA, ATI, RUP e Direzione Lavori. L’incontro ha rappresentato un momento determinante per definire il percorso da seguire, nel rispetto delle reciproche competenze e con l’impegno di affiancare il Direttore dei Lavori in ogni fase prevista dalla normativa vigente. In tale contesto, il Direttore dei Lavori ha manifestato l’intenzione di ritirare le proprie dimissioni, a conferma della positiva conclusione della giornata e della volontà comune di proseguire con rinnovata sinergia.

La Presidente del CdA di AICA, Danila Nobile, ha dichiarato: «Questa giornata segna un punto di svolta. Abbiamo lavorato insieme con senso di responsabilità e chiarezza, mettendo al centro il rispetto delle regole, la trasparenza e l’interesse collettivo. Solo attraverso la collaborazione di tutte le parti potremo garantire ai cittadini di Agrigento un servizio idrico efficiente e sicuro».

AICA conferma, inoltre, che sarà convocata in sede anche l’impresa aggiudicataria dei lavori e, a seguito di tutte le verifiche effettuate, informerà senza indugio le Autorità competenti – inclusi Prefettura e Procura – laddove dovessero emergere inadempienze, garantendo la massima trasparenza e il pieno rispetto della legalità. Con questo passo in avanti, AICA rinnova l’impegno a lavorare al servizio del territorio e dei cittadini, affinché gli interventi sulla rete idrica di Agrigento possano procedere con efficacia e tempestività.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Porto Empedocle

Porto Empedocle, gli operai del dissalatore salvano 13 tartarughe caretta caretta
Cultura

Teatro dell’Efebo, il 21 agosto il Coro Lirico Siciliano con “Love Morricone”
di Gabriele Terranova

Naro, Via Rosa sfigurata: porte sfondate e vernice azzurra sui prospetti
Cultura

“Andromaca”, ad Alessandria della Rocca il riadattamento in siciliano della tragedia di Euripide 
Sciacca

Gratta e vince 500mila euro, turista fortunato a Sciacca
Apertura

Morta bimba di sei anni sbarcata a Lampedusa: era ricoverata all’ospedale in gravi condizioni