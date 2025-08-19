Rete idrica Agrigento, incontro tra Aica e il direttore dei lavori

Si è svolto oggi presso la sede di AICA l’incontro tecnico-operativo convocato dal Direttore dei Lavori relativo agli interventi di ristrutturazione e automazione della rete idrica del Comune di Agrigento – Primo Stralcio. La riunione, caratterizzata da un clima disteso e costruttivo, ha consentito di chiarire puntualmente tutte le criticità emerse e di condividere soluzioni operative in un’ottica di piena collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: AICA, ATI, RUP e Direzione Lavori. L’incontro ha rappresentato un momento determinante per definire il percorso da seguire, nel rispetto delle reciproche competenze e con l’impegno di affiancare il Direttore dei Lavori in ogni fase prevista dalla normativa vigente. In tale contesto, il Direttore dei Lavori ha manifestato l’intenzione di ritirare le proprie dimissioni, a conferma della positiva conclusione della giornata e della volontà comune di proseguire con rinnovata sinergia.

La Presidente del CdA di AICA, Danila Nobile, ha dichiarato: «Questa giornata segna un punto di svolta. Abbiamo lavorato insieme con senso di responsabilità e chiarezza, mettendo al centro il rispetto delle regole, la trasparenza e l’interesse collettivo. Solo attraverso la collaborazione di tutte le parti potremo garantire ai cittadini di Agrigento un servizio idrico efficiente e sicuro».

AICA conferma, inoltre, che sarà convocata in sede anche l’impresa aggiudicataria dei lavori e, a seguito di tutte le verifiche effettuate, informerà senza indugio le Autorità competenti – inclusi Prefettura e Procura – laddove dovessero emergere inadempienze, garantendo la massima trasparenza e il pieno rispetto della legalità. Con questo passo in avanti, AICA rinnova l’impegno a lavorare al servizio del territorio e dei cittadini, affinché gli interventi sulla rete idrica di Agrigento possano procedere con efficacia e tempestività.