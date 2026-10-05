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Fermato dopo inseguimento, 40enne muore in Questura dopo malore: aperta inchiesta

Il 40enne era stato fermato dopo un inseguimento e condotto in questura quando avrebbe accusato un malore improvviso negli uffici delle Volanti

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Un 40enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, è morto dopo avere accusato un malore negli uffici delle Volanti della Questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. L’uomo era a bordo di uno scooter che la notte scorsa non si è fermato all’alt per un controllo di una pattuglia della polizia. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi con la sua cattura. Il 40enne è stato condotto negli uffici delle Volanti per l’identificazione e gli accertamenti di rito quando, secondo la ricostruzione della Questura, ha accusato un malore. E’ stato soccorso subito da agenti di polizia e poi da personale del 118, ma l’uomo è deceduto. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta sull’accaduto e disposto l’autopsia.

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