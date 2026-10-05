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Camion con escavatore urta cavi elettrici a Palma di Montechiaro, traffico in tilt sulla SS115
Un mezzo pesante, che trasportava un escavatore idraulico, ha urtato i cavi dell’alta che attraversano la carreggiata provocando non pochi disagi
Traffico in tilt sulla strada statale 115, all’ingresso di Palma di Montechiaro. Un mezzo pesante, che trasportava un escavatore idraulico, ha urtato i cavi dell’alta che attraversano la carreggiata provocando non pochi disagi. Il rischio, anzitutto, è legato alla sicurezza sia del conducente del camion che degli altri automobilisti. Per questo motivi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Le forze dell’ordine si stanno occupando della viabilità, andata letteralmente in tilt, mentre i pompieri di mettere in sicurezza l’area.
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Redazione
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