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Camion con escavatore urta cavi elettrici a Palma di Montechiaro, traffico in tilt sulla SS115 

Un mezzo pesante, che trasportava un escavatore idraulico, ha urtato i cavi dell’alta che attraversano la carreggiata provocando non pochi disagi

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Traffico in tilt sulla strada statale 115, all’ingresso di Palma di Montechiaro. Un mezzo pesante, che trasportava un escavatore idraulico, ha urtato i cavi dell’alta che attraversano la carreggiata provocando non pochi disagi. Il rischio, anzitutto, è legato alla sicurezza sia del conducente del camion che degli altri automobilisti. Per questo motivi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Le forze dell’ordine si stanno occupando della viabilità, andata letteralmente in tilt, mentre i pompieri di mettere in sicurezza l’area. 

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