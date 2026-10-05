Dislessia, a Sciacca l’incontro  “Doniamoci Semplicemente Ascolto”

Per accompagnare un ragazzo con DSA nel percorso di crescita e di apprendimento non basta conoscere diagnosi, strumenti e strategie: occorre innanzitutto ascoltare. Ascoltare le difficoltà quotidiane, le emozioni, le esperienze vissute a scuola e in famiglia, ma anche le risorse e le possibilità che possono sostenere il percorso di ciascuno. È da questa consapevolezza che nasce “Doniamoci Semplicemente Ascolto”, l’incontro informativo gratuito organizzato dalla sezione AID di Agrigento in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2026, in programma dal 5 all’11 ottobre.

L’appuntamento che si terrà venerdì 9 ottobre dalle 15.30 alle 19.00, presso l’I.I.S.S. “don Michele Arena” a Sciacca (AG)è rivolto a docenti, genitori e tecnici, vuole mettere al centro proprio l’ascolto come primo passo per costruire una più solida alleanza educativa tra scuola e famiglia, attraverso un confronto capace di unire prospettive differenti. I DSA saranno infatti affrontati guardando alla scuola e alla famiglia, ma anche agli aspetti psicologici ed emotivi e al rapporto tra movimento, coordinazione e processi cognitivi. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Daniela Rizzuto, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “don Michele Arena” di Sciacca. A seguire, Maria Bugea, genitore e Presidente della Sezione AID di Agrigento, porterà la propria esperienza con l’intervento “Vivere i DSA in famiglia: sfide quotidiane, strategie di supporto e continuità con l’istituzione scolastica”, una testimonianza diretta sul valore della collaborazione tra scuola, famiglia e territorio.

L’attenzione si sposterà quindi sul vissuto dello studente con DSA con Mariangela Tandurella, psicologa clinica esperta in DSA, che affronterà il tema “Comprendere prima di Pretendere: il vissuto emotivo e psicologico dello studente DSA”. Un momento dedicato a comprendere ciò che può accompagnare il percorso scolastico di ragazze e ragazzi, dagli aspetti emotivi a quelli relazionali, e a riflettere sull’importanza di riconoscere la persona oltre la difficoltà di apprendimento. Il programma proseguirà con uno sguardo rivolto alla quotidianità della classe. Gisella Mondino, docente di italiano e latino, Coordinatrice dell’Equipe territoriale del CAA con sede a Sciacca, critica letteraria e scrittrice, presenterà le principali strategie didattiche inclusive e gli strumenti compensativi e dispensativi che possono essere utilizzati nel contesto scolastico, con l’obiettivo di favorire una didattica più attenta alle diverse modalità di apprendimento. La parte conclusiva dell’incontro sarà invece dedicata all’esperienza diretta. Sabrina Passantino, chinesiologa e psicomotricista, guiderà una sessione laboratoriale pratica dedicata a movimento, coordinazione ed esercizio motorio, per esplorare in modo dinamico come l’attività motoria possa rappresentare un supporto ai processi cognitivi e all’apprendimento. L’incontro terminerà con uno spazio dedicato alle domande e al confronto con i relatori, per permettere ai partecipanti di approfondire i temi affrontati durante il pomeriggio e condividere dubbi, esperienze e riflessioni.