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Basket, la Fortitudo Agrigento cade nel finale a Brescia
Testa già a domenica prossima in casa alle ore 18.00 contro la Fulgor Omegna
Battuta d’arresto in quel di Brescia per la Fortitudo Agrigento che si ferma nella prima trasferta dell’anno sul punteggio di 85-71.
Ottimi i primi due quarti dei siciliani che tengono testa alla Leonessa, seppur privi quest’oggi di Bryce Douvier.
La Fortitudo cede il passo ai padroni di casa solo nel finale. Ottima prova di squadra con tutti i ragazzi di coach Cagnardi iscritti a referto. Testa già a domenica prossima in casa alle ore 18.00 contro la Fulgor Omegna.
I tabellini: Boniciolli 2, Carr 6, Cepic 13, Trapani 14, Chiarastella 2, Conte 6, Nicole 12, Douvier n.e, Truglio 3, Mazzantini 13.
Redazione
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