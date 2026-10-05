Basket

Basket, la Fortitudo Agrigento cade nel finale a Brescia

Testa già a domenica prossima in casa alle ore 18.00 contro la Fulgor Omegna

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Battuta d’arresto in quel di Brescia per la Fortitudo Agrigento che si ferma nella prima trasferta dell’anno sul punteggio di 85-71.
Ottimi i primi due quarti dei siciliani che tengono testa alla Leonessa, seppur privi quest’oggi di Bryce Douvier.
La Fortitudo cede il passo ai padroni di casa solo nel finale. Ottima prova di squadra con tutti i ragazzi di coach Cagnardi iscritti a referto. Testa già a domenica prossima in casa alle ore 18.00 contro la Fulgor Omegna.

I tabellini: Boniciolli 2, Carr 6, Cepic 13, Trapani 14, Chiarastella 2, Conte 6, Nicole 12, Douvier n.e, Truglio 3, Mazzantini 13.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Fermato dopo inseguimento, 40enne muore in Questura dopo malore: aperta inchiesta
Apertura

Tangenti, rifiuti e sanità: l’inchiesta entra nei cellulari degli indagati, ecco cosa cercano i pm 
di Gabriele Terranova

Scritte sacrileghe su chiesa Livatino, Don Giuseppe Maniscalco: “Vi siete spinti un po’ oltre”
Apertura

Intimidazione a Campobello di Licata, liquido infiammabile sulla saracinesca di un bar
Apertura

Bambino di 6 anni cade da un palco, è ricoverato in gravi condizioni
banner italpress istituzionale banner italpress tv