Preparazione, formazione e spirito di squadra: gli arbitri agrigentini pronti per la nuova stagione sportiva

Si è svolto a Ribera, presso lo Stadio Comunale “Spataro”, il Raduno dell’Organo Tecnico Sezionale (OTS) della Sezione AIA di Agrigento, un importante appuntamento dedicato alla preparazione degli arbitri provinciali in vista della stagione sportiva 2026/2027.

Una giornata caratterizzata da una grande partecipazione, dall’entusiasmo dei nostri giovani arbitri e da un intenso programma di formazione e aggiornamento, con i lavori condotti dal Presidente di Sezione Gero Drago, alla presenza della Segreteria sezionale, degli Organi Tecnici Sezionali e degli Osservatori Arbitrali provinciali.

La prima parte del raduno è stata dedicata ai test atletici, svolti presso lo Stadio Comunale “Spataro”, con la presenza e l’intervento di Antonino Alesi, componente dell’Organo Tecnico Regionale del CRA Sicilia e associato della nostra Sezione. La seconda parte della giornata si è svolta presso la Sala Convegni comunale, dove gli arbitri hanno affrontato i quiz tecnici e approfondito le novità regolamentari introdotte dalla Circolare n. 1, illustrate da Alessandro Fiorito, componente del Settore Tecnico dell’AIA, appartenente alla Sezione di Acireale.Ad arricchire ulteriormente l’appuntamento, la presenza di Giuseppe Sicurella, componente del Settore Tecnico per il Calcio a 5.

Nel corso dei lavori sono intervenuti anche il Vicepresidente Rosario Vicario, Rosario Perrone e il Vicepresidente Antonino Costanza. Quest’ultimo ha illustrato un nuovo progetto innovativo e formativo dedicato agli arbitri provinciali, pensato per accompagnarli nel loro percorso di crescita.Il raduno ha rappresentato un’importante occasione di crescita tecnica e associativa, grazie alla partecipazione numerosa e attenta dei nostri giovani arbitri, che hanno dimostrato entusiasmo, preparazione e grande voglia di apprendere, recependo indicazioni e consigli fondamentali per affrontare al meglio le sfide della nuova stagione.

La stagione sportiva 2026/2027 riparte da qui: impegno, preparazione, responsabilità e spirito di appartenenza.