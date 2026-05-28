Rifiuti, raccolta regolare il 2 giugno ad Agrigento

Ad Agrigento, martedì 2 giugno, la raccolta dei rifiuti sarà regolare. Sarà dunque garantito il servizio di raccolta porta a porta della plastica; pertanto, i mastelli potranno essere esposti regolarmente. In occasione dell’anniversario della Festa della Repubblica, rimarrà invece chiusa l’isola ecologica mobile, che il martedì è prevista in Via Alessio Di Giovanni, nel quartiere Fontanelle.