Agrigento

Rifiuti, raccolta regolare il 2 giugno ad Agrigento

Rimarrà chiusa l’isola ecologica mobile

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Ad Agrigento, martedì 2 giugno, la raccolta dei rifiuti sarà regolare. Sarà dunque garantito il servizio di raccolta porta a porta della plastica; pertanto, i mastelli potranno essere esposti regolarmente. In occasione dell’anniversario della Festa della Repubblica, rimarrà invece chiusa l’isola ecologica mobile, che il martedì è prevista in Via Alessio Di Giovanni, nel quartiere Fontanelle.

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