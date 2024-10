Rimossa la discarica abusiva nel centro storico, i residenti: “rispettiamo il luogo dove viviamo”

Ripulita la via San Francesco d’Assisi, una delle vie parallele della Via Atena, dai rifiuti, dove era stata creata una vera e propria discarica abusiva. Dopo vari solleciti da parte dei residenti, e dopo la denuncia di una coppia di turisti al nostro giornale, questa mattina gli operatori della ditta hanno ripulito la via, ridando decoro. “Ci appelliamo al senso civico dei cittadini di evitare di abbandonare i rifiuti per strada. Siamo noi per prima che dobbiamo rispettare il luogo dove viviamo”, dichiarano i residenti. E questa mattina in zona via Pirandello anche l’idropulitrice in azione nei vicoli della movida.