Riqualificazione stradali, dal Mit in arrivo oltre 8 milioni di euro per Agrigento

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 93milioni di euro per la regione Sicilia, per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d’Italia. Una cifra ingente che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dice il Mit.

Le risorse assegnate alle province della regione Sicilia sono state così ripartite: Agrigento 8.088.526,79 Caltanissetta 6.259.643,74 Catania 16.442.729,87 Enna 5.512.581,13 Messina 16.978.932,94 Palermo 17.088.440,35 Ragusa 5.715.182,20 Siracusa 8.970.915,25 Trapani 8.602.004,24.

“Queste risorse consentiranno di migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria provinciale del nostro territorio, messa a dura prova dalla cattiva eredità della riforma Delrio e che ora finalmente vedrà, invece, interventi necessari. Un investimento significativo che arriva dal Mit e che rafforza la capacità delle province di garantire infrastrutture moderne, con ricadute anche per il tessuto economico”. Così il senatore Nino Germanà, segretario della Lega Sicilia.